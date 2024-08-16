İzmir'de bir orman yangını daha - Son Dakika
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İzmir'de bir orman yangını daha

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evlere ve iş yerlerine sıçrayan orman yangınının ardından bir yangın da Ödemiş'te çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

16.08.2024 19:11
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İzmir'de bir orman yangını daha

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evlere ve iş yerlerine sıçrayan orman yangınının ardından bir yangın da Ödemiş'te çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahaleler sürerken, bir orman yangını haberi de Ödemiş ilçesinden geldi. Ödemiş ilçesi Pirinçci Mahallesi'nde saat 15.30'da çıkan orman yangınına ilk müdahale 16.02 de yapıldı. İzmir Orman Bölge müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal ekibi ile yangına müdahale ediliyor.

Yangınları kontrol alma çalışmaları sürüyor.

İzmir\'de bir orman yangını daha
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de bir orman yangını daha - Son Dakika

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