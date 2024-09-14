İzmir'in Konak ilçesindeki Kültürpark'ta yaşlı bir çift, gün ortasında kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi.
İzmir'deki Kültürpark'ta skandal bir olay yaşandı. Konak ilçesinde yer alan Kültürpark'ta yaşlı çift kimseye aldırmadan bir ağacın dibinde cinsel ilişkiye girdi. Güpegündüz yaşanan olayda, görüntülendiğini anlayan yaşlı çift, daha sonra toparlanarak bölgeden uzaklaştı.
Görüntülere kısa sürede tepki yağdı. Vatandaşlar, "Ahir zaman dedikleri zaman içinde kaldık . Sen bizi Affet Yarabbim.", "Ne hayâ kalmis memlekette ne edep. Allah ıslah etsin.", "Ülke her anlamda çöküyor." sözleriyle tepki gösterdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika
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