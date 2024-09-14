İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika
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İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi

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İzmir Alsancak'taki sahilde geçtiğimiz haftalarda bir çiftin cinsel ilişkiye girmesinin ardından kentte benzer bir olay daha yaşandı. Yaşlı bir çift, Kültürpark'ta herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi. Görüntülendiğini anlayan yaşlı çift, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

14.09.2024 21:55
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İzmir'in Konak ilçesindeki Kültürpark'ta yaşlı bir çift, gün ortasında kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi.

YAŞLI ÇİFT, GÜPEGÜNDÜZ CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ

İzmir'deki Kültürpark'ta skandal bir olay yaşandı. Konak ilçesinde yer alan Kültürpark'ta yaşlı çift kimseye aldırmadan bir ağacın dibinde cinsel ilişkiye girdi. Güpegündüz yaşanan olayda, görüntülendiğini anlayan yaşlı çift, daha sonra toparlanarak bölgeden uzaklaştı.

Görüntülere kısa sürede tepki yağdı. Vatandaşlar, "Ahir zaman dedikleri zaman içinde kaldık . Sen bizi Affet Yarabbim.", "Ne hayâ kalmis memlekette ne edep. Allah ıslah etsin.", "Ülke her anlamda çöküyor." sözleriyle tepki gösterdi.

İzmir\'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi

Kültürpark, Alsancak, Güvenlik, 3-sayfa, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika

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    Yorumlar (50)

  • Muhammed Çapar: Üstad Kadir Mısıroğlu'nu saygıyla anıyorum. 398 186 Yanıtla
  • FURKAN ARIKAN: ister Müslüman ol ister olma hangi ırktan olursan ol hangi dinden olursan ol ahlak şart . yazılı olmasalarda uygulamak zorundasın 568 15 Yanıtla
  • Emin Turan: İzmir laiktir laik kalacak 184 307 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸: yaş 70 iş bitmemiş yapıştır dayıı 220 99 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Toplumda ahlaki bozulma her yerde, sonumuz kötü 285 21 Yanıtla
  • Buğrahan Çakmak: kayseride yada sivasta falan yapsınlar bakalım ne oluyor. 191 73 Yanıtla
  • Çelikk: Pes Doğrusu 201 12 Yanıtla
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  • mustafa kemal ünal: ortada çekenlerden başka insan yokmuşda neyse teyzem geç kalmış biraz doğa için 51 11 Yanıtla
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