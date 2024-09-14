İzmir\'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi

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İzmir'in Konak ilçesindeki Kültürpark'ta yaşlı bir çift, gün ortasında kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi.

YAŞLI ÇİFT, GÜPEGÜNDÜZ CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ

İzmir'deki Kültürpark'ta skandal bir olay yaşandı. Konak ilçesinde yer alan Kültürpark'ta yaşlı çift kimseye aldırmadan bir ağacın dibinde cinsel ilişkiye girdi. Güpegündüz yaşanan olayda, görüntülendiğini anlayan yaşlı çift, daha sonra toparlanarak bölgeden uzaklaştı.

Görüntülere kısa sürede tepki yağdı. Vatandaşlar, "Ahir zaman dedikleri zaman içinde kaldık . Sen bizi Affet Yarabbim.", "Ne hayâ kalmis memlekette ne edep. Allah ıslah etsin.", "Ülke her anlamda çöküyor." sözleriyle tepki gösterdi.