İzmir'de Boğulma Tehlikesi: Aileden İki Kayıp - Son Dakika
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İzmir'de Boğulma Tehlikesi: Aileden İki Kayıp

İzmir\'de Boğulma Tehlikesi: Aileden İki Kayıp
03.07.2026 16:23
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Şakran Plajı'nda boğulma tehlikesi yaşayan ailenin 15 yaşındaki kızı Emine, günlerce süren mücadeleye yenik düştü.

İzmir"in Aliağa ilçesi Şakran Plajı'nda serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan aynı aileden 2 kişiden acı haber geldi. Günlerdir yoğun bakımda hayat mücadelesi veren 15 yaşındaki Emine Şimşek, babası Serkan Şimşek'in ardından hayatını kaybetti.

Olay, 21 Haziran tarihinde Aliağa ilçesi Şakran Plajı'nda meydana geldi. Serkan Şimşek (45) ile çocukları Emine Şimşek (15) ve S.E.Ş. (10) denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar ile sahil güvenlik ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla denizden çıkartılan baba ve iki çocuğu, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Günler süren hayat mücadelesini kaybetti

Meydana gelen acı olayın ardından hastaneye kaldırılanlardan baba Serkan Şimşek, 24 Haziran tarihinde hayatını kaybetti. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 15 yaşındaki Emine Şimşek de, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayat mücadelesini kaybetti. Genç kızın cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

10 yaşındaki kardeşi taburcu oldu

Faciadan sağ kurtulan ve İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan ailenin 10 yaşındaki ferdi S.E.Ş.'nin ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi.

Olay anı kameraya yansıdı

Yaşanan üzücü olaya ait görüntüler güvenlik kamerasına yansımış, babanın denize girdiği ilk anlar kamera tarafından görüntülenmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Boğulma Tehlikesi: Aileden İki Kayıp - Son Dakika

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