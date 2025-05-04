İzmir'de çatışma: Şüpheli ölü, 1 jandarma yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de çatışma: Şüpheli ölü, 1 jandarma yaralı

İzmir\'de çatışma: Şüpheli ölü, 1 jandarma yaralı

İzmir'de av tüfeğiyle 3 kişiyi yaralayan şüpheli, jandarma ile çatışmada etkisiz hale getirildi.

04.05.2025 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de av tüfeğiyle 3 kişiyi yaralayarak kaçan şahıs, güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi. Şüpheliyi yakalamak için düzenlenen operasyonda 1 jandarma personeli ise yaralandı.

Olay, saat 12.15 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Yusufdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 Mayıs günü Tire ilçesine bağlı Saruhanlı Mahallesi'nde çıkan gürültü tartışması sonucu Ufuk Sayınta, av tüfeğiyle Murat D. ve Şerif Ali D.'yi yaralayıp motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Araştırmalar sırasında saldırganın aynı gün Tire Gökçen kırsalında bir kadını da tüfeğin dipçiğiyle yaralayarak kaçtığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüphelinin Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Yusufdere Mahallesi'nde ormanlık alanda saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren Ufuk Sayınta hayatını kaybederken, çatışmada 1 jandarma personeli ise yaralandı. Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, izmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de çatışma: Şüpheli ölü, 1 jandarma yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu
Merkez Bankası’ndan TL’ye teşvik hamlesi Merkez Bankası'ndan TL'ye teşvik hamlesi
Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede
İstanbul’un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı
Cem Karaca’nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 17:00:01. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de çatışma: Şüpheli ölü, 1 jandarma yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.