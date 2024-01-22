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İzmir'de çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, zanlı tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayın zanlısı tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, zanlının gasp girişimine maruz kaldığı ve öldürdüğü kişiye 'Sen kafirsin' diye bağırdığı öğrenildi. Öldürülen kişinin kardeşi tarafından 10 gün önce kayıp ihbarında bulunulduğu belirtildi.

İzmir\'de çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, zanlı tutuklandı
22.01.2024 - 00:35,
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayın zanlısı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güvenlik kamerası tarafından da görüntülenen cinayet öncesi zanlının gasp girişimine maruz kaldığı, daha sonra da olayla ilgisi olmayan öldürdüğü kişinin omzundan tutarak "Sen kafirsin" diye bağırdığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karabağlar ilçesi Yıldız Caddesi ile Türbe Caddesi kesişiminde meydana geldi. iddiaya göre, yolda yürüyen A.B.Y. ile Medet Ferhan Şengün (33) arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine A.B.Y., yanında bulunan bıçakla Şengün'ü göğsünden bıçakladı. Şengün, kanlar içerisinde yere yığılırken, olay çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Şengün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. 33 yaşındaki adamın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşanan korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde; A.B.Y. ile Medet Ferhan Şengün arasında arbede yaşandığı, o sırada cinayet zanlısının yere düştüğü ve kendisine vuran Şengün'ün uzaklaştığı, elinde bıçak bulunan A.B.Y.'nin ise eğilerek yerden bir şey alıp arkasından gittiği görülüyor.

"Sen kafirsin" diye bağırmış

Zanlının ilk ifadesinde, Türbe Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada 15 yaşlarında iki çocuğun yanına gelerek telefonunu almaya çalıştığını, daha sonra 112'yi arayıp ihbar verdiğini ve yaşı küçük şahısların olay yerinden kaçtığını, daha sonra yürümeye devam ettiği esnada olayla ilgisi olmayan maktulün omuzuna dokunarak, "Sen kafirsin" diye bağırdığını, Medet Ferhan Şengün'ün, "Ben kafir değilim, benim yolum Allah yolu" dediğini, daha sonra aralarında tartışma çıktığını ve cebindeki bıçağı çıkartarak Şengün'ü öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.

10 gün önce kayıp ihbarı verilmiş

Öte yandan öldürülen Medet Ferhan Şengün'ün kardeşi tarafından 10 gün önce kendisi hakkında kayıp ihbarında bulunduğu, Şengün'ün bipolar rahatsızlığının bulunduğunun söylendiği öğrenildi.

Tutuklandı

Polis ekiplerince gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürülen cinayet zanlısı A.B.Y., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, zanlı tutuklandı - Son Dakika


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