İzmir\'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi dumandan etkilendi. Yangında alevler arasında kalan babası için çığlık atan kadının feryatları yürek dağladı.
Yangın saat 02.00 sıralarında Ergene Mahallesi 523 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Alevleri ve dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturan bina sakinleri tedbir amacıyla dışarı çıkartılırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Müdahale sonucu alevlerin çevre binalara sıçraması engellenirken alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Dairede sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının çıktığı evde hayatını kaybeden Hakkı Zeki Koçeli'nin oğlu İ.K. (49), gelini H.K. (47) ve torunu B.K.'nin (14) ise dumandan etkilendiği belirlendi. Dumandan etkilenen İ.K., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, H.K. ve B.K. ise ayakta tedavi oldu.
Yangında hayatını kaybeden Hakkı Zeki Koçeli'nin cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR
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