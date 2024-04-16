İzmir'de çıkan yangında 3 çocuk babası adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de çıkan yangında 3 çocuk babası adam hayatını kaybetti

İzmir\'de çıkan yangında 3 çocuk babası adam hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında, 43 yaşındaki 3 çocuk babası Muhsin Ülker hayatını kaybetti. Yangın, sabah saatlerinde meydana geldi ve alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Evde yapılan incelemede, Muhsin Ülker'in hayatını kaybettiği tespit edildi ve cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.04.2024 15:40  Güncelleme: 15:41
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İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde çıkan yangında, 3 çocuk babası 43 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Yangın bu sabah saat 07.00 sıralarında Zeytinova Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sarınca, yangını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, itfaiyenin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Evde yapılan incelemede ise, 43 yaşında ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Muhsin Ülker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de çıkan yangında 3 çocuk babası adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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