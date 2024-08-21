İzmir'de çınar ağacı kıraathaneye devrildi: 2'si ağır 9 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de çınar ağacı kıraathaneye devrildi: 2'si ağır 9 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacı dalının kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrilmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastanelere sevk edildi.

21.08.2024 22:46
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacı dalının kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrilmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde 600 yıllık çınar ağacının büyük gövdeli dalı, kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrildi. Olay sonrası çok sayıda kişi, ağaç dalının altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Çevredekilerinde yardımıyla kurtarılan 9 yaralı, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de çınar ağacı kıraathaneye devrildi: 2'si ağır 9 yaralı - Son Dakika

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