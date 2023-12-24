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İzmir'de çocuklar arasında çıkan kavgada bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de çocuklar arasında çıkan kavgada bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çocuklar arasında çıkan 'küfürleşme' kavgasında bir çocuk meyve bıçağıyla göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli tutuklandı.

İzmir\'de çocuklar arasında çıkan kavgada bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti
24.12.2023 - 17:53,
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çocuklar arasında çıkan "küfürleşme" kavgasında çocuklardan biri, meyve bıçağıyla göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Bahariye Mahallesi Müjgan Barutçu Sokak'ta cuma akşamı 22.30 sıralarında meydana gelen olayda; iddiaya göre, bir sokakta bulunan arkadaş grubundan Arda T. (17) ile Arda O. (16) arasında "küfürleşme" sebebiyle tartışma çıktı.

Olayın büyümesiyle birlikte yanında bıçak bulunan Arda O., arkadaşı Arda T.'yi meyve bıçağıyla göğsünden bıçakladı. Arda T. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalenin yapılmasıyla yaralı Arda T. özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti. Arda T.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çocukluk arkadaşıymış

Öte yandan Arda O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde ise Arda T. ile çocukluk arkadaşı olduğu, bir anlık öfke ile olayı gerçekleştirdiği ve 'pişmanım' dediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de çocuklar arasında çıkan kavgada bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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