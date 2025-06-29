İzmir\'de Çöp Depolama Alanındaki Yangın Ormana Sıçradı

Buca Gediz semtinde bulunan ilçe belediyelerin çöp depolama alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Havadan 2 uçak ve 1 helikopterle yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Buca Gediz'de bulunan Buca, Konak, Gaziemir ve Karabağlar belediyeleri gibi çevre ilçelerin çöplerinin toplandığı tesis, çevre kirliliği ve yangınlarla bölgeyi yıllardır tehdit ediyor. Bir çok defa çıkan yangınlarla gündeme gelen tesisle ilgili bölge halkının şikayetlerine rağmen belediyeler ilgisiz kalmayı tercih ediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği son günlerde İzmir orman yangınları ile mücadele ederken, Gediz'deki çöp depolama alanında bugün saat 15 sıralarında yangın çıktı. Tesisteki yangın söndürme ekiplerinin yetersiz kalması üzerine alevler otobanı geçerek Gaziemir ilçesi Beyazevler bölgesindeki ormanlık alana sıçradı. Bir yandan Menderes'teki büyük orman yangınına müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Beyazevler bölgesine de hava ve kara araçları sevk etti. Bölgede 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal ile alevlerin kontrol altına alınması için müdahale sürüyor. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkış ve inişlerin belirsiz süreliğine durdurulduğu öğrenildi. - İZMİR