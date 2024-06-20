İzmir'de Çöp Kamyonu Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Çöp Kamyonu Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde, çalıştığı çöp kamyonunun geri manevrası esnasında, kamyon ile direk arasında sıkışan belediye işçisi feci şekilde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

20.06.2024 16:23
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İzmir'in Menderes ilçesinde, çalıştığı çöp kamyonunun ger manevrası esnasında, kamyon ile direk arasında sıkışan belediye işçisi feci şekilde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli çöp toplama işçisi Ali Yiğit, araçtan indiği esnada geri manevra yapan kamyon ile sokaktaki direğin arasında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Ali Yiğit'in cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Çöp Kamyonu Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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