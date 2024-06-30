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İzmir'de doğalgaz patlaması: 2 ölü, 16 yaralı

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlamasında ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Patlama Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu öne sürülen patlamada, ilk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin de yaralandığı belirtildi. Patlama nedeniyle ortalık savaş alanına döndü.