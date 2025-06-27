İzmir\'de Dört Bir Taraftan Yangınla Mücadele

İzmir'in Bornova ilçesinde ziraat arazisinde başlayan daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevlerin kontrol altına alınabilmei için yapılan takviyelerle birlikte 8 uçak ve 17 helikopterle havadan müdahale sürüyor.

Yangın, saat 14.20 sıralarında Bornova ilçesi Yakaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ziraat arazisinde ortaya çıkan alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı ve ormanlık alana sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak ve 9 helikopter ile arazözler yönlendirildi. Alevlerin daha geniş alana yayılması sonucu, bölgeye takviye söndürme araçları sevk edildi. Uçak sayısı 8'e ve helikopter sayısı da 17'e çıkarıldı. Aynı zamanda 22 arazöz, 7 su ikmal ve 5 dozerle yangına müdahale sürüyor. - İZMİR