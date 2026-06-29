İzmir\'de eğlence mekanında kanlı kavga: 1 ölü

İzmir'in Konak ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece saatlerinde Konak ilçesi Basmane semtindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde işçi olarak çalışan Şenol Tayran (45), D.T. ve mekanda bulunan bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Şenol Tayran ile D.T. bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Şenol Tayran ve D.T., ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Tayran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 gözaltı

Öte yandan, olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. - İZMİR