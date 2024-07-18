İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Ölümüyle İlgili GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi Açıklama Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Ölümüyle İlgili GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi Açıklama Yaptı

İzmir'de şiddetli yağışta yolun karşısına geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, bilirkişi incelemesi sonrasında açıklama yaptı. Açıklamada, olayın meydana geldiği bölgede yapılan üç yeni yağmur ızgarası yapımında mevzuata uygun olmayan işlemler yapıldığı belirtildi. Savcılığın yaptırdığı bilirkişi incelemesi sonucunda ise kazanın asli nedenlerinden birinin İZSU uygulamaları olduğu tespit edildi. GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, olayın geçtiği bölgeye dair son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı olmadığını belirtti.

18.07.2024 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de şiddetli yağışta yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, bilirkişi incelemesi sonrasında açıklama yaptı.

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin öldüğü olayda, olayın meydana geldiği bölgede 4 Ocak 2024 tarihinde GDZ Elektrik Dağıtım Şirketine bilgi vermeden gerçekleştirilen üç yeni yağmur ızgarası yapımında mevzuata uygun olarak 45 santimetre derinlikteki kablo kanalına yatırılmış olan elektrik kablosu üzerindeki koruyucu malzemelerin tahrip edilip esnetilerek mazgallar arası geçiş borularının üzerine çıkarıldığı, olaydan 1 gün sonra yetkili kurumlar tarafından mahallinde yapılan incelemede bu durumun tespit edilerek, kayıt altına alındığı belirtildi. Savcılığın yaptırdığı bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan raporda ise bu durum şöyle özetlendi:

"Gözden uzak tutulmaması gereken bir husus da asgari kablo derinliğinin 15 cm'ye kadar düştüğü noktada bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etken, rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları, kapağa doğru yükselmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edilmiş olmasıdır. İZSU uygulamalarının sonucu olan bu durumun kazanın asli nedenlerinden biri olduğu kanaatindeyiz."

GDZ Elektrik Dağıtım Şirketinden yapılan açıklamada da, "Olayın geçtiği bölgeye dair son 6 aydır kurumumuza CİMER, Çağrı Merkezi, sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikayet kaydı olmadığı tespit edilmiştir. Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan 9 Ocak tarihinde bölgeden farklı bir şebeke unsuruna ilişkin arıza kaydı alınmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ceren Deniz, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Ölümüyle İlgili GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi Açıklama Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:43 Bitlis ve Muş İlçelerinin Sınırları Değişti Bitlis ve Muş İlçelerinin Sınırları Değişti
13:06 Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER'i şikayet yağmuruna tuttu
11:07 AKOM’dan Afrika sıcakları uyarısı AKOM'dan Afrika sıcakları uyarısı
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
11:52 Güldüren anlar Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu’nu denize attı Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:28 Fransa’da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor Fransa'da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor
11:25 Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü
11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
11:10 Türk futbolu yeni başkanını seçiyor Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 14:44:19. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Ölümüyle İlgili GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi Açıklama Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement