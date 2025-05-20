İzmir\'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölüm Davasında Tutukluluk Devam Kararı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış esnasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme tutuklulukların devamına yönelik karar aldı. Bir sonraki celse ise 17 Temmuz 2025 tarihine ertelendi.

12 Temmuz 2024 günü, Konak ilçesi Alsancak semtinde sağanak yağışın etkili olduğu günde su birikintisine basan Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 11'i tutuklu 42 sanıklı davanın, ertelenen celsesi bugün görüldü. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tanıklar, sanıklar ve müşteki yakınları dinlendi.

Baba Ahmet Abi: "Adamlar mazgal döşüyor, yani mayın döşüyor ancak suçsuz"

Yetkili firma ile belediye yöneticilerini hedef alan Ahmet Abi, "Yetkili firma 2019'dan beri elektrik kaçağını düzeltmemiş, gerekli onarımı yapmamıştır. Altyapı yapmak yerine insanların canını 1-2 milyon liraya alırız diyor. Kaçak akım rölesi kullanılmamıştır. İZSU ise elektrik kaçağının olduğu yere 3 mazgal adı altında 3 mayın döşenmiştir. Döşemeselerdi ölüm gerçekleşemeyecekti. Mazgalların temizliği neden yapılmıyor? Kendinize hiç sordunuz mu? Vicdanınız rahat mı? Burada vefat eden benim kızım değil sizin çocuğunuz olabilirdi. Neden bu kadar sorumsuzluk var? Bilirkişi raporuna göre İZSU aklanmaya çalışılmış. Adamlar mazgal döşüyor, yani mayın döşüyor ancak suçsuz. Benim gözümde yetkili firmanın yönetim kurulu üyeleri de, yönetimi de, İzmir'in ve Konak'ın eski ve yeni belediye başkanları da suçludur. Görevinizi yapın, insanları öldürmeyin. Kar gözeten bu 2 kurum daha kaç kişiyi katledecek? İnşallah hak eden cezasını alacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP'den belediye başkan adayı bilirkişi

Tutuklu sanıklardan yetkili firmanın Arıza Onarım Müdürü Ali Külak ifadesinde, "Altında imzam olmayan, işe girmemden çok önce imzalanmış projenin imzacısı olarak göstermiş bilirkişi beni. Söz konusu şirketlerde hiç çalışmadığım 2019'daki arızayı da bilmem gerektiğine karar vermişler. Kabullenemedim ve anlam veremedim. Ta ki bilirkişi heyetinde yer alan bir kişinin İzmir Büyükşehir'i kazanan partinin üyesi olduğunu ve 2 defa belediye başkan adayı olduğunu öğrenene kadar. Gördüm ki bilirkişi raporunda büyükşehiri aklamadaki sorumlu ben olmuşum. Çekinmeseler o gün yaşan yağmuru bile benim yağdırdığımı iddia edebilirlerdi. Ana raporu hazırlamak için 3 ay çalışan bilirkişi, ek raporu hazırlamak içinde aynı süreyi talep etti. İşe giriş tarihim belli. Nasıl sorumlusu olabilirim? Bilirkişilerin saha ile uzaktan yakın alakası olmadığı, belki hiç proje çizmedikleri, keşif gününe kadar hiç kazı yapıp yapmadıkları rapordan belli. Olay yerini bile doğru tespit edemedikleri kişilerden cadde-sokak ayrımı yapmasını bekliyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu bulunan 11 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, yeni bilirkişi raporunun reddine ve Özge Ceren Deniz'in kardeşlerinin mahkemeye müdahil olma talebinin onaylanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında adli kontrol şartının kaldırılmasına karar vererek bir sonraki celsenin 17 Temmuz 2025 tarihine ertelenmesine karar verdi. - İZMİR