İzmir'de elektrik faciası olayında 11 şüpheli daha adliyede - Son Dakika
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İzmir'de elektrik faciası olayında 11 şüpheli daha adliyede

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen elektrik faciası olayında hayatını kaybeden iki kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Son olarak, su ve kanalizasyon işletmesi ile elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmada çalışan 11 önemli isim daha adliyeye sevk edildi. Daha önce tutuklanan 14 kişiyle birlikte toplamda 25 kişi hakkında soruşturma yürütülüyor.

26.07.2024 19:53
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İzmir'de elektrik faciası olayında 11 şüpheli daha adliyede

11 önemli isim daha adliyeye sevk edildi

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 11 önemli isim emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'de 12 Temmuz 2024 tarihindeki sağanak yağış sırasında, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili dün yeni bir gelişme daha yaşanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, son bilirkişi raporuna istinaden su ve kanalizasyon işletmesi ile elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmada çalışan 11 önemli isme yeni gözaltı kararları vermişti.

11 kişinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında, iki kurumdan da daha önce 14 kişi tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İHA

Konak, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de elektrik faciası olayında 11 şüpheli daha adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de elektrik faciası olayında 11 şüpheli daha adliyede - Son Dakika
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