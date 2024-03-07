Suriyeli kadın eski kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Suriyeli kadın eski kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

Suriyeli kadın eski kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Suriye uyruklu Emine Muhammed (40), eski kayınvalidesi Zadet Derin'i (74) evinde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Hırsızlık için eve girdiği öne sürülen Emine Muhammed tutuklandı.

07.03.2024 08:18  Güncelleme: 08:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Seferihisar'da Suriye uyruklu Emine Muhammed (40), eski kayınvalidesi Zadet Derin'i (74) evinde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Hırsızlık için eve girdiği öne sürülen Emine Muhammed tutuklandı.

HIRSIZLIK SIRASINDA ESKİ KAYINVALİDESİNE YAKALANDI

İki gün önce saat 17.15 sıralarında Seferihisar ilçesine bağlı Payamlı Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşanan olayda iddiaya göre, Zadet Derin'in eski gelini Emine Muhammed, hırsızlık amaçlı evine geldi. Muhammed, bu sırada sırada Derin'e yakalandı. İkili arasında yaşanan arbede sırasında, Muhammed yanında bulunan bıçakla defalarca Derin'i bıçakladı. Derin, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli evdeki birkaç ziynet eşyasını alarak kaçtı.

TUTUKLANDI

Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi Zadet Derin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma evde incelemelerde bulunurken, çevredeki vatandaşların da ifadesine başvurdu. Olayı Emine Muhammed'in yaptığını belirleyen jandarma, Ulamış Mahallesi'ndeki evine gitti. Gözaltına alınan Emine Muhammed, jandarma karakoluna götürüldü. Burada ifadesi alınan Emine Muhammed, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Emine Muhammed, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Seferihisar, İzmir, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suriyeli kadın eski kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:11 Süleler organize suç örgütü çökertildi Elebaşı dahil 9 şüpheli gözaltına alındı Süleler organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı dahil 9 şüpheli gözaltına alındı
00:17 Merkez Bankası’ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
23:50 Adalet Bakanı Tunç: Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıyoruz, süreç başladı Adalet Bakanı Tunç: Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıyoruz, süreç başladı
22:15 CHP’de “DEM’e kapılar kapalı“ krizi: Burcu Köksal’dan Özgür Özel’e ’dilim sürçmedi’ resti CHP'de "DEM'e kapılar kapalı" krizi: Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e 'dilim sürçmedi' resti
22:02 Mitinge damga vuran anlar Erdoğan konuşurken bağıra bağıra derdini anlatmaya çalıştı Mitinge damga vuran anlar! Erdoğan konuşurken bağıra bağıra derdini anlatmaya çalıştı
07:56 Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen, ikinci kez ameliyat oldu Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen, ikinci kez ameliyat oldu
00:45 İşte Union SG-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri İşte Union SG-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
23:48 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum
23:28 İlk kupasını kazanmaya çok yakın İşte Terim’in finaldeki rakibi İlk kupasını kazanmaya çok yakın! İşte Terim'in finaldeki rakibi
22:37 Dışişleri İsrail’in Batı Şeria’daki işgal planına sert tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir Dışişleri İsrail'in Batı Şeria'daki işgal planına sert tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir
22:14 İsmail Kartal’a ’’Süper Lig mi, Konferans Ligi şampiyonluğu mu’’ soruldu, hiç düşünmeden yanıt verdi İsmail Kartal'a ''Süper Lig mi, Konferans Ligi şampiyonluğu mu?'' soruldu, hiç düşünmeden yanıt verdi
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Türk bayrağını seccade yapıp miting alanında namaz kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Türk bayrağını seccade yapıp miting alanında namaz kıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 08:32:35. #1.11#
SON DAKİKA: Suriyeli kadın eski kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement