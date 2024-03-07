İzmir Seferihisar'da Suriye uyruklu Emine Muhammed (40), eski kayınvalidesi Zadet Derin'i (74) evinde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Hırsızlık için eve girdiği öne sürülen Emine Muhammed tutuklandı.
İki gün önce saat 17.15 sıralarında Seferihisar ilçesine bağlı Payamlı Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşanan olayda iddiaya göre, Zadet Derin'in eski gelini Emine Muhammed, hırsızlık amaçlı evine geldi. Muhammed, bu sırada sırada Derin'e yakalandı. İkili arasında yaşanan arbede sırasında, Muhammed yanında bulunan bıçakla defalarca Derin'i bıçakladı. Derin, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli evdeki birkaç ziynet eşyasını alarak kaçtı.
Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi Zadet Derin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma evde incelemelerde bulunurken, çevredeki vatandaşların da ifadesine başvurdu. Olayı Emine Muhammed'in yaptığını belirleyen jandarma, Ulamış Mahallesi'ndeki evine gitti. Gözaltına alınan Emine Muhammed, jandarma karakoluna götürüldü. Burada ifadesi alınan Emine Muhammed, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Emine Muhammed, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Suriyeli kadın eski kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de düzenlenen 'MAHZEN-4' operasyonunda Süleler olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda elebaşının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Çorum'da bir akaryakıt istasyonunun eklenti kısmındaki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kazan dairesinde maddi hasar meydana geldi.
Fatih'in Şehremini Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, binanın yan duvarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralı veya can kaybı olmazken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor.
İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan 475 şüpheli yakalandı. Denetimlerde 42 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 622 fişek, 4 kilo 29 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 36 bin 269 araç ve 1690 motosiklet kontrol edildi ve 79 sürücü hakkında işlem yapıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadının kocası, haber alamadığı eşini uyandırmak için itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Balkondan içeriye giren koca, uyuyakalan eşini uyandırırken derin bir nefes aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?