İzmir\'de Eski Kurşun Fabrikası Atıklarıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

İzmir Gaziemir'de bulunan eski kurşun geri kazanım fabrikasının atıklarının Torbalı'da boş bir alana dökülerek çevrenin kirletilmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası atıklarının Torbalı'da boş bir araziye izinsiz şekilde döküldüğünü belirledi. Olayı fotoğraflarla belgeleyen ekipler, durumu İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne yazıyla bildirerek, sorumlular hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasını istedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, çevre kirliliğine sebep olan olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosunca, olayla ilgili 2 hafriyat şirketi yetkilisi ve 4 hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında, 5237 Sayılı TCK'nin 181.maddesinde düzenlenen Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçuna ilişkin olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi. - İZMİR