3.Sayfa

İstifa mı etti görevden mi alındı? Karar metnindeki detay dikkat çekti

İzmir'de ev alev alev yandı: 3 kişi dumandan etkilendi

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan ev yangınında 3 vatandaş dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, dün akşam 18.00 sıralarında Bengisu Mahallesi Gazi Caddesinde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Daireden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipler sevk edildi. Bazı apartman sakinleri kendi imkanlarıyla binanın dışarısına çıkarken, birçok kişi ise itfaiye ekiplerince kontrollü bir şekilde binanın dışarısına çıkarıldı.

Hastanelere kaldırıldılar

İtfaiye ekipleri yapmış oldukları çalışmalarla alevleri kontrol altına alarak söndürürken, dumandan etkilenen 3 vatandaş ambulanslar ile çevredeki hastanelere götürüldü. Yapılan tetkikler sonucunda vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.