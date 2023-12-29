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İzmir'de feci kaza: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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İzmir'de feci kaza: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

İzmir'in Tire İlçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İzmir\'de feci kaza: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
29.12.2023 - 20:48,
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İzmir'de feci kaza: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

İZMİR - İzmir'in Tire İlçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. İddiya göre kaza şu şekilde meydana geldi. 34GDS 678 plakalı Okşan P. yönetimindeki otomobil Tire'den Selçuk istikametine doğru seyir halindeyken Karşı yönden gelen 35 AZG 647 plakalı Kübra A. İdaresindeki otomobil henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından yoldan geçmekte olan vatandaşlar 112 ekiplerini aradı. Olay yerine 2 adet ambulans ve İtfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulundukları yerden çıkarıldı. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de feci kaza: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika


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