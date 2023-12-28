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İzmir'de feci kaza: Tır ile tren çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de feci kaza: Tır ile tren çarpıştı: 1 yaralı

İzmir Ödemiş'ten Torbalı'ya doğru ilerleyen bir tren, yoğun sisten dolayı göremediği tırla çarpıştı. Kaza sonucunda tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Tır kullanılmaz hale gelirken, raylardan vinç yardımıyla kaldırıldı.

İzmir\'de feci kaza: Tır ile tren çarpıştı: 1 yaralı
28.12.2023 - 20:16,
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İzmir'de feci kaza: Tır ile tren çarpıştı: 1 yaralı

İZMİR - İzmir Ödemiş'ten Torbalı'ya doğru ilerleyen bir tren, yoğun sisten dolayı göremediği tırla çarpıştı. Yaşanan bu kaza sonrasında tır sürücüsünün yaralandığı bildirildi.

Kaza, bugün saat 11: 30 sularında yoğun sisin etkili olduğu Torbalı ilçesindeki Fetrek Çayı yakınlarında meydana geldi. Ödemiş yönünden Torbalı'ya doğru seyir halinde ilerleyen tren, yakınlarında bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra çarptı. Kaza sonrası tır şoförü Ata Mert N. Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Öte yandan tır kullanılmaz hale gelirken, vinç yardımıyla da raylardan kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de feci kaza: Tır ile tren çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de feci kaza: Tır ile tren çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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