İzmir'de FETÖ operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

İzmir\'de FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

İzmir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, gizli tanık olan garsondan dijitaller ele geçirildi. Yakalama kararı çıkartılan 22 şüpheli, düzenlenen operasyonla birlikte toplamda 23 kişi gözaltına alındı. Adli işlemler devam ediyor.

26.02.2024 00:26
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İzmir'de FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

İZMİR - İzmir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. Yürütülen soruşturmada, gizli tanık olan garsondan dijitaller ele geçirildi. 15'i haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan ve örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan bulunduğu tespit edilen ihraç edilmiş emniyet mensubu, 7'si ise haklarında kesinleşmiş hapis cezası/yakalama kararı bulunan ve gizlenmek için gaybubet olarak adlandırılan evlerde saklandığı tespit edilen toplam 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda; hedef şüphelilerden hariç 1 şüpheli de dahil olmak üzere toplamda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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