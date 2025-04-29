İzmir'de FETÖ operasyonu! 31 kişi gözaltında - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonu! 31 kişi gözaltında

İzmir\'de FETÖ operasyonu! 31 kişi gözaltında

İzmir'de, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 134 bin 300 Türk lirası, 300 Amerikan doları, 1 tane F serisi 1 Amerikan doları, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

29.04.2025 13:05
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, haklarında örgüt üyeliğine dair beyan bulunan, dijital materyallerde kayıtları yer alan, örgüt yapılanması içerisinde aktif olarak faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, örgüte fon sağladığı belirlenen ve sosyal medyada örgüt elebaşını övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ADRESLERİNDEN NELER ÇIKTI NELER

Belirlenen adreslere sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 134 bin 300 Türk lirası, 300 Amerikan doları, 1 tane F serisi 1 Amerikan doları, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, ByLock, İzmir, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de FETÖ operasyonu! 31 kişi gözaltında - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • yobaz deşen:
    yalan dolan yok f serisi dolarmış kim bilir kime çöktüler 1 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bitmedi bu fetö masalı da...Kendi geberip gitti...Artıkları hala ülkenin dört bir köşesinde...Bunların tamamının temizlenmesi 50 yılı bulur...Bu bitse ne olur?Birde bu madalyonun diğer yüzü var ... 0 1 Yanıtla
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