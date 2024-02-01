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İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı

İzmir\'de FETÖ operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, 4 şüpheli ise yurtdışına kaçtı.

01.02.2024 15:35  Güncelleme: 15:35
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İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 'Aranan örgüt üyelerinin yakalanmamak için gizlilik içerisinde barındıkları hücre evlerinde kaldıkları' tespit edilen 9 şüpheli, haklarında 'örgüt üyesi oldukları' yönünde beyan bulunan, 'ByLock' kullanan ve 'Bylock' içeriklerinde isimleri geçen, 'Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri' tespit edilen 18 şüpheli ile birlikte toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 23 şüpheliyi gözaltına aldı. 4 şüpheli ise operasyon tarihinden önce yurtdışına çıktığı anlaşılması sebebiyle yakalanamadı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de FETÖ operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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