İzmir\'de FETÖ operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı

İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 'Aranan örgüt üyelerinin yakalanmamak için gizlilik içerisinde barındıkları hücre evlerinde kaldıkları' tespit edilen 9 şüpheli, haklarında 'örgüt üyesi oldukları' yönünde beyan bulunan, 'ByLock' kullanan ve 'Bylock' içeriklerinde isimleri geçen, 'Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri' tespit edilen 18 şüpheli ile birlikte toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ekipler, önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 23 şüpheliyi gözaltına aldı. 4 şüpheli ise operasyon tarihinden önce yurtdışına çıktığı anlaşılması sebebiyle yakalanamadı. - İZMİR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına yapılan maaş düzenlemesini duyurdu. Çalışanların maaşlarına taban ücret uygulaması ve yüzde 10 iyileştirme yapıldığı belirtildi. Ayrıca, şubat ayına özel olarak bir maaş ikramiyesi verileceği açıklandı.
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta forma giyebildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuştu. Erdoğan, ''İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir. İnanıp-inanmamak, yaşayıp-yaşamamak elbette bir tercih meselesidir; ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur'' dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'un Kanal İstanbul'la ilgili ''Bizim gündemimizde yok'' sözlerini hatırlatarak bunda kendi yönetimlerinin başarısının olduğunu söyledi. İmamoğlu projeyle ilgili ''Bir baş belası işi, bu şehrin başından uzak tuttuk. Ve başlayamadılar.'' dedi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, kelepçelenerek polis otosuna bindirildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa bindikleri güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.
Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönen Lincoln Henrique'ye Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City talip oldu. İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrasında futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Dilber dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri adından söz ettiriyor. Ergüçlü, gelen eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi ve performansını tekrarlamaya hazır olduğunu belirtti.
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