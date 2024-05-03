İzmir'de FETÖ operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de FETÖ operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı

İzmir\'de FETÖ operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY Terör Örgütüne mensup olduğu tespit edilen 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, kripto haberleşme programı ByLock kullandıkları ve hapis cezası bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

03.05.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; FETÖ/PDY Terör Örgütünün mahrem ve sivil kanatlarında bulunduğu tespit edilen 32 şüpheliye operasyon düzenlendi. İzmir merkez, Bergama, Menemen, Torbalı, Kemalpaşa ve Dikili ilçelerinde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 firari şüpheliye yönelik ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin; örgütün sözde Emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca çalışmalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, ByLock, İzmir, Güvenlik, Terör, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de FETÖ operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:55 CHP lideri Özel’den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü CHP lideri Özel'den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:12 Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
15:42 Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında Vatandaş hayır simidi dağıttı Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında! Vatandaş hayır simidi dağıttı
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık
14:15 1 Mayıs’ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı 1 Mayıs'ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 16:34:15. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de FETÖ operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement