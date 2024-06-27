İzmir'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2'si ihraç öğretmen 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin adresi tespit edildi ve polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Şüpheliler emniyete götürüldü.

27.06.2024 10:02
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İzmir'in Buca ilçesinde bir eve gerçekleştirilen operasyonda, 2'si ihraç öğretmen 4 FETÖ şüphelisi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan 2'si ihraç öğreten 4 şüphelinin adresi tespit edildi. Çamlık Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde saklandıkları belirlenen şüpheliler, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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