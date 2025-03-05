İzmir'de Genç Motosikletçi Kaza Kurbanı - Son Dakika
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İzmir'de Genç Motosikletçi Kaza Kurbanı

İzmir\'de Genç Motosikletçi Kaza Kurbanı

İzmir'de 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü, park halindeki tıra çarparak hayatını kaybetti.

05.03.2025 12:46
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İzmir'de genç motosiklet sürücüsü park halindeki tıra arkadan çarparak hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Bayındır ilçesi Furunlu-Elifli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Çepiç (26), motosikleti ile seyir halindeyken park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, genç sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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