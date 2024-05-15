İzmir'de gençlerin gürültüsüne uyarı yapan kişi tabanca ile vuruldu - Son Dakika
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İzmir'de gençlerin gürültüsüne uyarı yapan kişi tabanca ile vuruldu

İzmir\'de gençlerin gürültüsüne uyarı yapan kişi tabanca ile vuruldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişinin tabanca ile vurulup ağır yaralandığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Talihsiz adamın gürültü yapan gençleri uyardığı için tabanca ile vurulduğu öğrenildi. Olayın ardından şüpheliler yakalandı.

15.05.2024 20:05
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişinin tabanca ile vurulup ağır yaralandığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Talihsiz adamın gürültü yapan gençleri uyardığı için tabanca ile vurulduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi 1629/4 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde bulunan Orhan Ö. ile sokaktaki kişiler arasında tartışma yaşandı. Yaşanan laf dalaşının ardından sokakta bulunan kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı. Vücuduna mermi isabet eden üç çocuk babası Orhan Ö., yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Karnına isabet eden mermiyle yaralanan Orhan Ö., ağabeyi S.Ö. tarafından otomobille Bayraklı Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Orhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

O anlar kamerada

Öte yandan, meydana gelen olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, yokuş aşağı bulunan merdivenlerde bulunan iki kişiden birinin, evinin önünde bulunan Orhan Ö.'ye doğru ateş ettiği, daha sonra iki kişinin merdivenlerden yukarı doğru kaçtığı görüldü.

Şüpheliler tespit edildi, kıskıvrak yakalandı

Olayın ardından titiz bir çalışma yürüten İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri tespit edilen M.M. (23) ve M.H.'yi (28) aynı gün kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayın gürültü kavgası olduğu ortaya çıktı. Olay anında Orhan Ö.'nün merdivende bulunan M.M. ve M.H.'yi gürültü yaptıkları için uyardığı, daha sonra çıkan tartışma ve laf dalaşının ardından talihsiz adama tabancayla ateş açıldığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli aktif kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de gençlerin gürültüsüne uyarı yapan kişi tabanca ile vuruldu - Son Dakika

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