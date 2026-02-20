İzmir'de doktora saldırı, saldırgan gözaltında - Son Dakika
İzmir'de doktora saldırı, saldırgan gözaltında

20.02.2026 09:55  Güncelleme: 09:59
Selçuk Devlet Hastanesi'nde çalışan Dr. Uğur Kahraman, randevusuz muayene isteği nedeniyle saldırıya uğradı. Saldırgan hızla yakalandı ve adli işlemler başlatıldı. Kaymakamlık, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı.

İzmir'de Selçuk Devlet Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Kahraman, görevi başındayken fiziksel saldırıya uğradı. Saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Selçuk Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre olay dün öğleden sonra meydana geldi. Gün içerisinde 72 hastayı muayene eden uzman doktorun, randevusuz muayene talebinde bulunan bir kişiyi ertesi gün için planlamasına rağmen saldırıya maruz kaldığı bildirildi. Saldırganın gözaltına alındığı ve hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaymakamlık açıklamasında, her şartta sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği vurgulanarak, Dr. Uğur Kahraman'a ve tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Öte yandan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda yaşanan olaya tepki gösterdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

