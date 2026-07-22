İzmir\'de İşçi Kardeşlerin Yaralandığı İskele Kazası

İzmir'in Balçova ilçesinde 3 işçi kardeşin yaralandığı iskele kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 5 gün önce saat 17.00 sıralarında Korutürk Mahallesi Çağdaş Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın dış cephesinde boya yapıldığı sırada halatı kopan iskele büyük bir gürültüyle çöktü. İskelenin ve düşen parçaların altında kalan ve kardeş oldukları öğrenilen D.K., V.K. ve İ.K. yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İskelenin ve düşen parçaların tam altında kalarak ağır darbeler alan işçinin hayati tehlikesinin sürdüğü, iskeletin üzerinden düşen diğer iki işçinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

İskele üzerine çöktü

Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üzerinde iki işçinin boya yaptığı iskelenin aniden çökmesi, kopan parçalarla birlikte metrelerce yüksekten düşen iskelenin, aşağıda yürüyen işçinin üzerine yıkılması, çevredeki vatandaşların ise koşarak enkaz altında kalan işçiyi kurtarmak için seferber olduğu anlar yer aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, itfaiye ekiplerince olay yerinde yapılan ilk değerlendirmede, iskelenin bağlı bulunduğu duvardan kopan parçaların iskeleye düşmesi sonucu halatların koptuğu ve kazanın bu nedenle meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor. - İZMİR