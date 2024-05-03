İzmir'de jandarma, 'Mercek-6' operasyonu kapsamında 191 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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İzmir'de jandarma, 'Mercek-6' operasyonu kapsamında 191 kişiyi yakaladı

İzmir\'de jandarma, \'Mercek-6\' operasyonu kapsamında 191 kişiyi yakaladı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, 'Mercek-6' operasyonları kapsamında 17-30 Nisan 2024 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 191 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

03.05.2024 15:13
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İzmir'de jandarma, "Mercek-6" operasyonu kapsamında çeşitli suçlardan aranan 191 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, "Mercek-6" operasyonları kapsamında 17-30 Nisan 2024 tarihleri arasında baskınlar yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında; 57 yıl ceza süresi ile aranan 1 kişi, 38 yıl ceza süresi ile aranan 1 kişi, 20 yıl ceza süresi ile aranan 5 kişi, 10 yıl ve üzeri ceza süresi ile aranan 9 kişi olmak üzere toplamda 191 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar, daha sonrada işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de jandarma, 'Mercek-6' operasyonu kapsamında 191 kişiyi yakaladı - Son Dakika

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