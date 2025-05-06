İzmir'de Kaçak Oto Yedek Parça ve Akaryakıt Operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de Kaçak Oto Yedek Parça ve Akaryakıt Operasyonu

İzmir\'de Kaçak Oto Yedek Parça ve Akaryakıt Operasyonu

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 42 milyon lira değerinde kaçak oto yedek parça ve akaryakıt ele geçirildi.

06.05.2025 12:10
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İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 42 milyon lira olan 30 bin 613 adet oto yedek parça ve 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ile kaçak akaryakıt ürünleri ileyurt dışından kaçak yollardan getirilen oto yedek parçalarını (hava filtresi, yağ filtresi, polen filtresi, conta, buji vb.) piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şahısları tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bulunan 3 depo ve 1 iş yerine baskın yapıldı.

Adreslerde arama yapan polis, piyasa değeri 42 milyon lira olan, 30 bin 613 adet oto yedek parça ve 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında ise adli işlem gerçekleştirildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Kaçak Oto Yedek Parça ve Akaryakıt Operasyonu - Son Dakika

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