İzmir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 19 Gözaltı, 15 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 19 Gözaltı, 15 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

İzmir\'de Kaçak Tütün Operasyonu: 19 Gözaltı, 15 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

İzmir polisi, 4 ilçede tütün ve tütün mamullerinin kaçakçılığını yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, 19 kişiyi gözaltına aldı, 15 milyon TL'yi aşkın ürünler ele geçirdi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin imalat, ticaret ve sevkiyatını yapan şüphelilere yönelik çalışmalar yaptı. İzmir'in Konak, Buca, Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı kaçakçılık operasyonunda; 5 ikamet, 4 depo, 5 iş yeri ve 5 araçta aramalar yapıldı. Aramalarda; 9 milyon 495 bin adet içi doldurulmuş makaron (dolu filtreli sigara), 1 milyon 338 bin adet boş makaron (boş filtreli sigara kağıdı), 1 ton 162 kilogram nargile tütünü, 811 kilogram kıyılmış tütün, kesilmiş bandrol, elektronik sigara ve likidi, sigara sarma makineleri olmak üzere 15 milyon 710 bin TL'lik kaçak ürünler ele geçirildi. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

05.04.2024 13:38  Güncelleme: 13:42
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İzmir polisi, 4 ilçede tütün ve tütün mamullerinin kaçakçılığını yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, 19 kişiyi gözaltına aldı, 15 milyon TL'yi aşkın ürünler ele geçirdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin imalat, ticaret ve sevkiyatını yapan şüphelilere yönelik çalışmalar yaptı. İzmir'in Konak, Buca, Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı kaçakçılık operasyonunda; 5 ikamet, 4 depo, 5 iş yeri ve 5 araçta aramalar yapıldı. Aramalarda; 9 milyon 495 bin adet içi doldurulmuş makaron (dolu filtreli sigara), 1 milyon 338 bin adet boş makaron (boş filtreli sigara kağıdı), 1 ton 162 kilogram nargile tütünü, 811 kilogram kıyılmış tütün, kesilmiş bandrol, elektronik sigara ve likidi, sigara sarma makineleri olmak üzere 15 milyon 710 bin TL'lik kaçak ürünler ele geçirildi.

Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 19 Gözaltı, 15 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika

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