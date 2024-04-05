İzmir polisi, 4 ilçede tütün ve tütün mamullerinin kaçakçılığını yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, 19 kişiyi gözaltına aldı, 15 milyon TL'yi aşkın ürünler ele geçirdi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin imalat, ticaret ve sevkiyatını yapan şüphelilere yönelik çalışmalar yaptı. İzmir'in Konak, Buca, Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı kaçakçılık operasyonunda; 5 ikamet, 4 depo, 5 iş yeri ve 5 araçta aramalar yapıldı. Aramalarda; 9 milyon 495 bin adet içi doldurulmuş makaron (dolu filtreli sigara), 1 milyon 338 bin adet boş makaron (boş filtreli sigara kağıdı), 1 ton 162 kilogram nargile tütünü, 811 kilogram kıyılmış tütün, kesilmiş bandrol, elektronik sigara ve likidi, sigara sarma makineleri olmak üzere 15 milyon 710 bin TL'lik kaçak ürünler ele geçirildi.
Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 19 Gözaltı, 15 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
Amasya'nın Taşova ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıldönümü münasebetiyle tören düzenlendi. Törende İlçe Emniyet Müdürü Komiser Arif Çetin, polislerin görevinin başında olduklarını vurgulayarak, terör örgütleri ve suç örgütleriyle mücadele ettiklerini belirtti.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 8 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Olayda N.B. isimli şüpheli gözaltına alındı ve polis merkezindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, araçta yapılan aramada 7,01 gram sentetik uyuşturucu, 9 adet sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, zanlılardan birinin evinde ise 2,51 gram sentetik uyuşturucu, 0,22 gram skunk, 5,33 gram kenevir tohumu, 42 adet sentetik ecza hap ve 7 uyuşturucu içme aparatı bulundu. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
YSK Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulları binası yanında bulunan inşaatın iskelesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, işçilerin mangal için yaktığı ateşin sebep olduğu öğrenildi. Olayın ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Karaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki elma bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mart ayında Mardin'de bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 127 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı. Vali Akkoyun, halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve Mardin'i huzurlu bir şehir haline getirmek için suç ve suç örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca, terör, asayiş, organize suçlar ve güvenlik uygulamalarında birçok silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Erzincan'da, Ramazan Bayramı tatili süresince jandarma sorumluluk bölgesinde 808 jandarma devriyesi ve 3 bin 517 personel ile asayiş ve trafik uygulamaları aralıksız devam edecek. Vatandaşların huzur içerisinde yaşamaları için gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam edilecektir.
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