Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

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İzmir'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Ş. isimli adam, boşanma aşamasındaki eşini ormanlık alanda defalarca bıçaklayarak öldürdü. Jandarma, kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

19.02.2025 14:01
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İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; kardeşinin yanında yaşayan Fatma Ş. (34) boşanma aşamasındaki eşi M.Ş. (40) ile buluştu.

ORMANLIK ALANDA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Ş. ile Fatma Ş. arasında boş arazi yakınında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede vahşete dönüştü. M.Ş, Fatma Ş.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden otomobiliyle kaçtı. Ağır yaralanan Fatma Ş'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Jandarma, kaçan M.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İHA

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