Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; kardeşinin yanında yaşayan Fatma Ş. (34) boşanma aşamasındaki eşi M.Ş. (40) ile buluştu.
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Ş. ile Fatma Ş. arasında boş arazi yakınında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede vahşete dönüştü. M.Ş, Fatma Ş.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden otomobiliyle kaçtı. Ağır yaralanan Fatma Ş'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma, kaçan M.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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