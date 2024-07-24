İzmir'de Kadınlara Laf Atma Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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İzmir'de Kadınlara Laf Atma Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, kadınlara laf atma yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

24.07.2024 10:37
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İzmir'in Konak ilçesinde iki taraf arasında, kadınlara laf atma yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Konak ilçesi Saygı Mahallesi Samsun Caddesi ile 2654 sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, B.D. (18) ve kardeşi E.D. (17) yanlarındaki kadınlara laf attıkları iddiasıyla Çağlar Kırmızı (32) ve F.C. (42) ile tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine şüpheli veya şüphelilerce tabancayla açılan ateş sonucu Çağlar Kırmızı, ikisi göğsüne olmak üzere toplamda 8 kurşunla ağır yaralanırken, F.C. ayağına isabet eden mermi ile B.D. ise bıçakla bacak kısmından yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Kırmızı ve F.C. sağlık ekiplerince ambulansa alınarak en yakın hastaneye götürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan F.C. hastanede tedavi altına alınırken, Kırmızı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yakalandılar

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, yaralı B.D. ve kardeşi E.D.'yi kısa sürede yakaladı. Hastanede tedavisi yapılan B.D. ve yanındaki kardeşi E.D., emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Konak, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Kadınlara Laf Atma Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Kadınlara Laf Atma Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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