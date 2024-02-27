İzmir'de Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Kadın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Kadın

İzmir\'de Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Kadın

İzmir'in Menderes ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

27.02.2024 10:39  Güncelleme: 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menderes ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, kaza nedeniyle kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza dün saat 09.25'te Atatürk Caddesı Ayyıldız parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamdiye Çimen (74) adlı yaşlı kadın, yolun karşısına geçmek isterken İ.Ö. idaresinde seyir halinde olan 35 GB 4096 plakalı kamyon kendisine çarptı. Yavaş ilerleyen kamyonun önce tekerleklerinin altında sürüklenen kadın sonra kamyonun altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Çimen'in durumunun ağır olduğu belirlendi. Ambulansla Menderes Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hamdiye Çimen'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Feci kaza kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde yavaş ilerleyen trafikte Hamdiye Çimen'in otobüs ve kamyonun arasından geçmeye çalıştığı bu esnada yavaş ilerleyen kamyonun kendisine çarparak altına aldığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Güvenlik, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Kadın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:13:50. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Kadın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement