İzmir\'de Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı

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İzmir'de bir yangın daha: Havadan ve karadan müdahale başladı

İZMİR - İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Karaburun ilçesinde bulunan makilik alanda, saat 14.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarı etkisiyle yayılan alevlere, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahaleye başladı.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.