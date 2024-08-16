İzmir\'de Karşıyaka ve Ödemiş\'te Orman Yangınları

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evlere ve iş yerlerine sıçrayan orman yangınının ardından bir yangın da Ödemiş ilçesinde çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahaleler sürerken, bir orman yangını haberi de Ödemiş ilçesinden geldi. Ödemiş ilçesi Pirinçci Mahallesi'nde saat 15.30'da çıkan orman yangınına ilk müdahale 16.02 de yapıldı. İzmir Orman Bölge müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal ekibi ile yangına müdahale ediliyor.

Yangınları kontrol alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR