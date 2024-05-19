İzmir'de kaybolan genç kızlar Denizli'de görüldü - Son Dakika
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İzmir'de kaybolan genç kızlar Denizli'de görüldü

İzmir\'de kaybolan genç kızlar Denizli\'de görüldü

İzmir'de kaybolan 16 yaşındaki Rojda Çelik ve 19 yaşındaki Bengüsu Bütüner'in en son Denizli'de görüldüğü iddia ediliyor. Ailelerin polise kayıp ihbarında bulunduğu genç kızlar için arama çalışmaları devam ediyor.

19.05.2024 07:04
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İzmir'den 2 gün önce ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan iki genç kızın, en son Denizli'de görüldüğü iddia edildi.

İzmir, Karabağlar'da ikamet eden 16 yaşındaki Rojda Çelik ile 19 yaşındaki Bengüsu Bütüner, 2 gün önce ortadan kayboldu. Aileler tüm aramalarına rağmen ulaşamadıkları kızları için polise kayıp ihbarında bulundu.

Son olarak Denizli Çınar Meydanında kent güvenlik sistemi kameralarına yansıdığı iddia edilen 2 genç kızın Denizli'de olduğu düşünülüyor. Kızı için Denizli'de ilgili kurumlara müracaat eden anne Çelik, kızlarının bir an önce bulunması için Denizlili vatandaşlardan yardım istedi. Polisin arama çalışmalarına devam ettiği olayla ilgili aileler kızlarını görenlerin polise haber vermeleri talep edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de kaybolan genç kızlar Denizli'de görüldü - Son Dakika

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