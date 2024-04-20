İzmir'de kaza yapan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Buca ilçesi Atatürk Caddesi Kaynaklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. (18) yönetimindeki 35 AY 0837 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle takla atan otomobil, kaldırıma çıkarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç içerisinde bulunan Batuhan Kahraman'ın (18) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ve araç içerisinde bulunan yolcu P.A.G. (18) hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan P.A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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