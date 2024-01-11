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İzmir'de Kıranlar Suç Örgütü firarisi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Kıranlar Suç Örgütü firarisi yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde faaliyet gösteren ve 2021 yılında operasyon yapılan Kıranlar Suç Örgütü'nün firari üyesi, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Hakkında 8 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, gözaltına alındıktan sonra cezaevine konuldu.

İzmir\'de Kıranlar Suç Örgütü firarisi yakalandı
11.01.2024 - 15:44,  Güncelleme: 15:45
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İzmir'de, hakkında 8 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kıranlar Suç Örgütünün firari üyesi, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesi ve çevresinde, yasa dışı faaliyetlerinden ötürü 2021 yılında operasyon yapılan ve kamuoyunda Kıranlar olarak bilinen suç örgütünün firari aile üyesi L.K'nın saklandığı adresi belirleyen İzmir polisi, operasyonun düğmesine bastı.

"Taksirle Ölüme Neden Olma" ve "Basit Yaralama" suçlarından hakkında toplamda 8 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K, saklandığı adreste yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu. - İZMİR

Kaynak: İHA
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