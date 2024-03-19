İzmir'in Karabağlar ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen karı kocaya çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, karısı ağır yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Yeşillik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen ve Gaziemir'den Konak istikametine seyir halinde olan, M.Ö. (31) idaresindeki 35 ATK 514 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Kemal Y. (61) ve karısı N.Y.'ye (51) çarptı. Çarpmanın etkisiyle karı koca metrelerce sürüklenirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Mustafa Kemal Y.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu tespit edilen kadın N.Y. ise ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada ölen adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Karı Kocaya Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen karı kocaya çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, karısı ağır yaralandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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