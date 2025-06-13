İzmir'de Konak Tüneli'nde Gerçekçi Yangın Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Konak Tüneli'nde Gerçekçi Yangın Tatbikatı Yapıldı

İzmir\'de Konak Tüneli\'nde Gerçekçi Yangın Tatbikatı Yapıldı
13.06.2025 10:05  Güncelleme: 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, günlük 35 bin araç geçişine sahip Konak Tüneli'nde yangın tatbikatı gerçekleştirerek olası acil durumlar için hazırlık yaptılar. Tatbikatta, yapay dumanla simüle edilen yangın senaryosuna hızlı müdahale eden ekipler, vatandaşları da bilgilendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, günde yaklaşık 35 bin aracın geçiş yaptığı bin 674 metre uzunluğundaki Konak Tüneli'nde gerçeğini aratmayan bir yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, itfaiye ekiplerinin yangın, kaza, afet gibi acil durumlara karşı hızlı ve etkili şekilde müdahale etmesini sağlamak için tatbikatlarını sürdürüyor. Ekipler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile Yeşildere Caddesi'ni birbirine bağlayan bin 674 metre uzunluğundaki Konak Tüneli'nde de nefes kesen bir tatbikat düzenledi. Her iki tüpte günde yaklaşık 35 bin aracın geçtiği tünellerde senaryo gereği trafik kazası ve sonrasında yangın ihbarı yapıldı. Çağrı merkezine gelen ihbarın ardından olay yerine gitmek için hazırlanan ekipler, kısa sürede araç geçişine kapatılan tünellere vardı. Yapay dumanla oluşturulan araç yangınına müdahale eden itfaiyeciler, kazazede araç sürücülerini de kurtardı.

"Hızlı müdahale için tecrübe kazanıyorlar"

İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Aydın Mutlu, İzmir'de 5 tünelin bulunduğunu ve buralarda yangın, trafik kazaları gibi durumlara hazırlıklı olmak için belli aralıklarla tatbikat yaptıklarını söyledi. Tatbikatların itfaiye teşkilatı açısından önemli olduğunu vurgulayan Aydın Mutlu, "Bu tatbikatlar sayesinde, ekiplerimiz tünelin içerisini tanıyor. Böylece olası bir yangın veya kazaya hızlı müdahale konusunda tecrübe kazanıyorlar" dedi.

Tünel içerisinde kaza veya yangın gibi durumlarda vatandaşlara önemli görevler düştüğünü belirten Mutlu, "Böyle durumlarda yurttaşlar öncelikle itfaiye ekiplerine yol vermeli. İmkan dahilinde araçlarını fermuar sistemi dediğimiz yöntemle yolun sağına ve soluna çekmeli. Tünel içerisinde yoğun duman varsa, araçlarını terk edip acil geçiş kapılarından tüneli terk etmeleri gerekiyor." diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 3-sayfa, İtfaiye, trafik, Sağlık, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Konak Tüneli'nde Gerçekçi Yangın Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 eski belediye başkanı hakkında deprem soruşturması izni 2 eski belediye başkanı hakkında deprem soruşturması izni
Getir ve Bitaksi kullanıcılarının kişisel verilerinin çalındığı iddiasına soruşturma Getir ve Bitaksi kullanıcılarının kişisel verilerinin çalındığı iddiasına soruşturma
Anne katili evladın ilk ifadesi O sözleri duyunca dehşet saçmış Anne katili evladın ilk ifadesi! O sözleri duyunca dehşet saçmış
İrlanda’da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar artıyor Evler ateşe verildi, iş yerleri kundaklandı İrlanda'da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar artıyor! Evler ateşe verildi, iş yerleri kundaklandı
9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı 9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
Aslan transfer şova devam ediyor Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor Aslan transfer şova devam ediyor! Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor
KAAN’ın ihracat başarısı Yunan basınında: Dünya çapında bir ilk KAAN'ın ihracat başarısı Yunan basınında: Dünya çapında bir ilk
Demet’ Özdemir’in güzelliği genetikmiş Ablasıyla pozu çok konuşuldu Demet' Özdemir'in güzelliği genetikmiş! Ablasıyla pozu çok konuşuldu
Kayseri’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti
Hindistan’da düşen uçakta eski başbakan da vardı Hindistan'da düşen uçakta eski başbakan da vardı

10:03
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!
07:01
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
15:13
Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı
Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı
15:01
Justin Bieber’ın davranışları endişe yarattı Vasilik gündemde
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde
15:00
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
14:59
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
14:39
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray’a geliyor
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
14:34
Akıllara durgunluk veren olay Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler
Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler
14:26
Muğla tarihinde bir ilk Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
14:24
Vahşetin izleri Özge’yi öldüren caninin ellerinde
Vahşetin izleri Özge'yi öldüren caninin ellerinde
14:21
Kayseri’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti
Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti
14:19
Hindistan’da düşen uçakta eski başbakan da vardı
Hindistan'da düşen uçakta eski başbakan da vardı
14:13
Demet’ Özdemir’in güzelliği genetikmiş Ablasıyla pozu çok konuşuldu
Demet' Özdemir'in güzelliği genetikmiş! Ablasıyla pozu çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 10:30:33. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Konak Tüneli'nde Gerçekçi Yangın Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.