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İzmir'de korkunç olay: Eşini yaraladı, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti - Son Dakika
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İzmir'de korkunç olay: Eşini yaraladı, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

İzmir'in Bornova ilçesinde, öğretim görevlisi olduğu öğrenilen bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini ağır yaraladıktan sonra çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti. Olay sonucunda eş ağır yaralanırken, çocuk ve kayınvalide hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.

İzmir\'de korkunç olay: Eşini yaraladı, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti
24.01.2024 - 22:28,  Güncelleme: 22:57
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İzmir'de korkunç olay: Eşini yaraladı, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, öğretim görevlisi olduğu öğrenilen şahıs yanında bulunan tabancayla boşanma aşamasında oldukları öğrenilen öğretim görevlisi eşini ağır yaraladı, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi 838 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 CHH 823 plakalı otomobil ile sokağa gelen öğretim görevlisi kanser hastası Yusuf Yılmaz (38), boşanma aşamasındaki eşi öğretim görevlisi Derya Uzelli Yılmaz (38), kız çocuğu Linda Yılmaz ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'nin (63), bindikleri araca ve genç kadının ailesiyle yaşadığı eve tabancayla art arda ateş etti.

Eşi ağır yaralandı, çocuğu ve kayınvalidesi öldü, kendisi intihar etti

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde; araçta bulunan ve vücuduna mermi isabet eden yaralılardan Dilek Uzelli, 4 yaşındaki Linda Uzelli ve suç aleti tabancayla intihar eden Yusuf Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdikleri belirlendi. Durumu ağır olan öğretim görevlisi Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yusuf Yılmaz'ın aracında yapılan aramada ise 4 tane tabanca bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde bulunan kayınbabanın ise mermilerden korunmak için evde saklandığı ve olayda yara almadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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İzmir, Olaylar, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de korkunç olay: Eşini yaraladı, çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti - Son Dakika


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