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İzmir'de kozmetik deposunda çıkan yangında 1 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika
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İzmir'de kozmetik deposunda çıkan yangında 1 ölü, 3 ağır yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir kozmetik deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise ağır yaralandı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yaralı işçilerin durumları ise ağır.

İzmir\'de kozmetik deposunda çıkan yangında 1 ölü, 3 ağır yaralı
17.01.2024 - 22:38,  Güncelleme: 22:42
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İzmir'de yangın faciası: 1 ölü, 3 ağır yaralı

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kozmetik deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kozmetik deposunda yangın çıktı. Henüz sebebi belirlenmeyen yangında depoda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında 1 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin ise ağır yaralandığı belirtildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yaralı işçilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmir'de kozmetik deposunda çıkan yangında 1 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika
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