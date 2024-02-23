İzmir'de Kumar Baskını: 173 Kişiye 1 Milyon TL Cezai İşlem - Son Dakika
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İzmir'de Kumar Baskını: 173 Kişiye 1 Milyon TL Cezai İşlem

İzmir\'de Kumar Baskını: 173 Kişiye 1 Milyon TL Cezai İşlem

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir işletmeye jandarma ekipleri tarafından yapılan kumar baskınında 173 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere toplamda 1 milyon 111 bin 525 lira cezai işlem uygulandı. Kumar oynatılan malzemelere el konulurken, işletme sahibi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

23.02.2024 11:10
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İzmir'in Bornova ilçesinde umuma açık bir işletmeye, jandarma ekipleri tarafından kumar baskını yapıldı. Ekipleri karşısında görenler ne olduğunu anlayamazken, kumar oynarken yakalanan 173 kişiye 1 milyon 111 bin 525 lira cezai işlem uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Naldöken Mahallesi'nde bulunan umuma açık bir işletmede, kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle adrese gerçekleştirilen operasyonda, 173 kişi kumar oynarken yakalandı. Karşılarında jandarmayı görenler neye uğradığını şaşırıp yüzlerini gizlemeye çalışırken, kumar oynarken yakalanan 173 kişiye toplam 1 milyon 111 bin 525 lira cezai işlem uygulandı.

Kumar oynatılan malzemelere ekipler tarafından el konulurken, işletme sahibi B.B. hakkında, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan işletme sahibi, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Kumar Baskını: 173 Kişiye 1 Milyon TL Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Kumar Baskını: 173 Kişiye 1 Milyon TL Cezai İşlem - Son Dakika
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