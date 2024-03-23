İzmir\'de Kuyumcu Cinayeti: Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde öldürdükleri kuyumcunun cesedini otomobilin bagajına koydukları ve ardından gece boyunca otomobille dolaştıkları öğrenilen şüphelilerden E.Ö. tutuklandı. Firari bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Olay 19 Mart günü Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işletmesi için, kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a (68) bir miktar para verdiği ve geri alamadığı iddia edilen F.B. (24) ile arkadaşı E.Ö. (24), Kemalpaşa Caddesi'nde Bozar'ı arabaya aldı. Çıkan tartışmanın ardından F.B., 68 yaşındaki kuyumcuyu tabancayla ensesine 3 el ateş ederek öldürdü. Bekir Bozar'ın cansız bedenini otomobilin bagajına yükleyen şüpheliler, otomobili de özel bir hastanenin otoparkına bırakarak kaçtı. Otomobili kullandığı öne sürülen E.Ö., olaydan bir gün sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bekir Bozar'ın cansız bedeni otomobilin bagajı içerisinde bulundu. Bozar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve olay esnasında otomobili sürdüğü öğrenilen E.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, F.B.'nin isteği üzerine cesedi otomobilin bagajına koyduklarını ve sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesine gittiklerini söylediği öğrenildi. E.Ö.'nün ifadesinde, gece boyunca otomobilin bagajındaki cesetle birlikte burada turladıktan sonra da İzmir'e geri dönüp, Bornova'daki özel bir hastanenin otoparkına aracı park ettiklerini söylediği de kaydedildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. tutuklandı.
Firari cinayet zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor
Öte yandan yapılan çalışma kapsamında, F.B.'nin Bekir Bozar'ın anahtarını alıp kuyumcu dükkanına girdiği ve buradan bir miktar altın çaldığı belirlendi. Yapılan araştırmalarda, F.B.'nin olaydan bir gün sonra 14 kişiye altın karşılığında borç ödediği ortaya çıktı. Olayla ilgili cinayet şüphelisi F.B.'yi yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de Kuyumcu Cinayeti: Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
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