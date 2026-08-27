İzmir\'de Lastik Bot Kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 3'ü çocuk toplam 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

25 Ağustos saat 07.30 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı alındı. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-107 borda numaralı Sahil Güvenlik Botu derhal bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahaleyle, denizde sürüklenen lastik bot içerisindeki 27 yetişkin ve 3 çocuk olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Kurtarılan göçmenlerden 9'unun Çad, 9'unun Sudan ve 2'sinin Yemen uyruklu olduğu öğrenildi. Düzensiz göçmenlerin, sağlık kontrolleri ve emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.