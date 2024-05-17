İzmir'de lüks villalar kiralayarak dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi - Son Dakika
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İzmir'de lüks villalar kiralayarak dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

İzmir\'de lüks villalar kiralayarak dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

İzmir merkezli 3 ilde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, lüks villalar kiralayarak bilişim sistemleri üzerinden 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna karışan şebeke çökertildi. 11 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şebeke lideri sahte avukat kimliğiyle yakalanırken, operasyonda bir dizi oyuncusu ve 17 yaşında bir hacker de gözaltına alındı.

17.05.2024 23:35
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İZMİR (İHA) – İzmir merkezli 3 ilde jandarma ekiplerinin, lüks villalar kiralayarak bilişim sistemleri üzerinden 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna karışan şebekeyi çökerttiği operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks villalar kiralayarak kurdukları sistemler ile vatandaşları arayarak kendilerini avukat, hakim, savcı, banka görevlisi, polis ve asker gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan şebekeyi tespit etmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, şebekenin İzmir, Aydın ve Balıkesir'deki adreslerini tespit etmişti. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu belirlenen adreslere komando destekli operasyon gerçekleştirilmişti. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

2 şüpheli tutuklandı

Gözaltında alınan şüphelilerden 2'si sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 1 şüphelinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, diğer 8 şüphelinin ise adli kontrol altına alındığı belirtildi.

Suç makinesi çete lideri, sahte avukat kimliğiyle yakalanmıştı

Operasyonda, 5 yıldır firari olan ve 47 suçtan yakalama kararı bulunan şebeke lideri C.A., sahte avukat kimliğiyle yakalanmıştı. Çeşme ilçesinde kiraladıkları lüks villada yakalanan şebeke üyelerinin ise koruma amaçlı pitbull cinsi köpeklerle emniyeti sağlamaya çalıştıkları tespit edilmişti. Adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılık maksatlı yüz binlerce kişiye ait kişisel verilerinde olduğu 15 akıllı telefon, 28 laptop bilgisayar, 86 tuşlu telefon, 88 sim kart, 4 masaüstü bilgisayar, 1 çağrı merkezi cihazı, 17 USB hafıza kartı ve 4 harici harddisk ile uyuşturucu maddeler ve aparatları ele geçirilmişti.

Dizi oyuncusu da gözaltında

Gerçekleştirilen operasyonda, dizi ve filmlerde oynayan bir kadın oyuncunun da olduğu da gözaltına alındığı öğrenilmişti.

17 yaşında hacker yakalanmıştı

Öte yandan operasyonda, 'Zeus' kod adlı 17 yaşında bir hackerin bulunduğu, Zeus kod adlı çete üyesinin dolandırılacak vatandaşların kimlik ve telefon numarası gibi bilgilerini yasa dışı yollarla elde ettiği ortaya çıkmıştı. 17 yaşındaki hackerin bilgisayarında 'Dolandırılacak' ve 'Dolandırıldı' isimli dosyalar oluşturduğu ve bu dosyalarda çok sayıda vatandaşın bilgileri yer aldığı öğrenilmişti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de lüks villalar kiralayarak dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi - Son Dakika

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